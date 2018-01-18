Freedom House констатирует ухудшение ситуации с правами в Западной Сахаре

Вашингтон, , 00:02 — REGNUM Западная Сахара, оккупированная Королевством Марокко, по итогам 2017 года осталась в списке территорий, где наблюдается серьёзное ухудшение ситуации с обеспечением прав человека. Об этом говорится в новом докладе американской неправительственной организации Freedom House, передаёт 17 января Sahara Press Service.

Как отмечается, в минувшем году в оккупированной части Западной Сахары не было зафиксировано никакого прогресса в области политических и гражданских прав.

В своём ежегодном рейтинге Freedom House даёт этой территории 4 из 100 баллов, то есть относит её к одной из худших в мире в плане демократических свобод.

Сообщается, что подробный отчет о ситуации в оккупированной части Западной Сахары организация опубликует в ближайшее время.

Напомним, после завершения в 1976 году колониального правления Испании в регионе началась война между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО — движением за освобождение Западной Сахары. В 1979 году ООН признала Фронт ПОЛИСАРИО легитимным представителем народа Западной Сахары.

В сентябре 1991 года стороны заключили соглашение о перемирии. С тех пор в спорном крае действует Миссия ООН по организации референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС), которая наблюдает за режимом прекращения огня.

Стороны уже более четверти века не могут договориться об организации референдума, на котором народ Западной Сахары сможет окончательно сделать выбор между независимостью и вхождением в состав Марокко.