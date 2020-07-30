Владивосток, , 13:45 — REGNUM Пользователям социальных сетей, выступающим в онлайн-перепалках за освобождение бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, «отказал здравый смысл». Такого мнения придерживается информационное агентство из Приморского края «Восток-медиа», разместившего у себя статью «Мифы о достижениях Сергея Фургала».

По данным «Восток-медиа», первоисточником публикаций об успехах Фургала на посту губернатора Хабаровского края стала исследовательская работа хабаровчанки Софии Тамбулатовой, которая на своей страничке в сети «Инстаграм» пишет: «Это я искала информацию для исследовательской работы, поэтому знайте у меня оригинал!» (авторская пунктуация сохранена).

«Восток-медиа» по пунктам изучает работу, основные положения которой «не глядя переписали к себе на страницы соцсетей многие вполне грамотные взрослые мужчины и женщины и даже администраторы довольно крупных пабликов». Издание приходит к выводу, что тезисы о том, что во время губернаторства Сергея Фургала в Хабаровском крае были приостановлены сомнительные госзакупки, глава региона боролся с роскошью, выставил на продажу свою яхту, сократил госдолг края, свою зарплату, а пенсии — депутатам и экс-госслужащим, запретил чиновникам летать в бизнес-классе, планировал сократить количество чиновников, решил проблему с жильем для детей-сирот, — оказались мифами.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июля губернатор Хабаровского края, член ЛДПР Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации убийств предпринимателей в период 2004—2005 годов на территории Хабаровского края и Амурской области. Жители Хабаровского края вышли на несанкционированные митинги в поддержку Фургала. 20 июля президент РФ Владимир Путин отрешил Фургала от должности и назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.