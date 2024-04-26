Астана, 26 апреля, 2024, 09:17 — ИА Регнум. Министры обороны России и Киргизии подпишут 26 апреля два межведомственных соглашения, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи с киргизским коллегой Бактыбеком Бекболотовым в Астане.

Наталья Таланова/ТАСС Министр обороны Киргизии Бактыбек Бекболотов, министр обороны РФ Сергей Шойгу

«Сегодня подпишем два межведомственных соглашения — это то, что касается информационного обмена, и о взаимодействии в области оценки радиационной, химической и биологической обстановки», — сказал Шойгу на встрече.

Глава Минобороны РФ добавил, что Киргизия является стратегическим партнёром и надёжным союзником России.

«Так было всегда, надеюсь, так будет и дальше», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 12 октября 2023 года президент Киргизии Садыр Жапаров ратифицировал соглашение о создании объединённой региональной системы противовоздушной обороны России и Киргизии.

Жапаров выразил уверенность, что объединённая система ПВО будет эффективным инструментом прикрытия общего воздушно-космического пространства от угроз, поспособствует укреплению взаимоотношений в военной сфере. Российскую авиабазу в Канте он назвал надёжным гарантом обеспечения безопасности в Центральной Азии и фактором, сдерживающим распространение террористической угрозы.

Президент России Владимир Путин в свою очередь отметил, что военный форпост в Канте вносит существенный вклад в борьбу с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и организованной преступностью. Он заявил, что рассчитывает на расширение военного и военно-технического сотрудничества с Киргизией.