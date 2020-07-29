Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM Торгово-развлекательный комплекс «Европолис» миллиардера Максима Левченко подает иск к городскому правительству из-за того, что в ТЦ Петербурга до сих пор закрыты фудкорты и развлекательные зоны. Об этом в Facebook оповести сам Левченко, который ранее требовал от губернатора Александра Беглова либо открыть ТРЦ, либо уйти в отставку.

Закрытый фудкорт в торговом комплексе в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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В результате торговые центры в Петербурге открыли с 27 июля, но в усеченном формате, без работающих фудкортов.

«Почему власть держит нас за скотину?» — задается вопросом Левченко. По-прежнему закрыты также кинотеатры и развлекательные зоны. Таковы рекомендации главы петербургского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой.

«Смольный прислушался к ее советам, а не к просьбам и призывам представителей бизнес-сообщества. Запрет будет действовать до 16 августа. Минимум! Бессмысленно искать логику там, где ее нет. Роспотребнадзор не считает нужным объяснять свои действия. Но никто не может запретить нам задавать вопросы. Почему фуд-маркеты на продовольственных рынках и большие рестораны работать могут, а гораздо меньшие по площади и разнесенные в пространстве точки общепита на фуд-кортах — — нет? <…> Похоже на форменное издевательство и скотство! Иначе не скажешь», — заявляет Левченко.

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Он также указывает, что далеко не все петербуржцы могут позволить себе походы в рестораны, которые с 27 июля также получили право открыть внутренние помещения, а в ТЦ можно перекусить дешевле и быстрее, «уложившись рублей в 300−400».

«В ресторане за такие деньги не погуляешь. Еще один дополнительный плевок в людей. Нам надоело униженно просить то, что власти обязаны делать по закону. ТРК «Европолис» подает иск к Смольному, требуя отмены постановления № 121, регулирующего коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге, в части запрета на работу фуд-кортов и островов. Коллеги, друзья, горожане присоединяйтесь! Мы хотим работать, требуем, чтобы нас уважали, не желаем, чтобы к нам относились, как к последней бессловесной и бесправной скотине!» — восклицает Левченко.

Заметим, его предыдущие высказывания привели к тому, что Александр Беглов на заседании правительства, прежде чем потребовать от подчиненных добиваться открытия ТЦ, вспомнил о неких «олигархах», которые весь карантин отдыхали на своих «виллах» и «не помогали городу», а теперь делают «политические заявления». До этого владельцы петербургских ТРЦ жаловались на Смольный и в ФАС, и Владимиру Путину.

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Директор самого посещаемого в Петербурге кинотеатра «Пик» в одноименном торговом центре Константин Богуславский отреагировал на призыв Левченко, заметив, что ТЦ могут работать хотя бы в каком-то режиме, в отличие от кинозалов. На это Левченко посоветовал тому не молчать, а включаться в борьбу, так как в Москве кинотеатры открывают с 1 августа.

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