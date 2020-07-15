Санкт-Петербург, , 14:14 — REGNUM Владельцы торговых центров Петербурга не ограничились жалобами в ФАС, а написали сразу президенту Владимиру Путину. Они сетуют на то, что городские власти дискриминируют их по отношению к крупным универмагам и гипермаркетам и не дают работать.

Напомним, в Петербурге все еще закрыты ТРЦ из-за коронавирусных ограничений. Ранее владельцы и топ-менеджмент пожаловались в управление ФАС с требованием проверить законность этого запрета.

Однако письмо ушло и президенту Путину: участники рынка просят разрешить им работать, обещая обеспечить безопасность посетителей. Авторы не понимают, почему, в отличие от Москвы, где торговые центры открылись еще 1 июня, в Петербурге они простаивают уже более трех месяцев, указывает «КоммерсантЪ».

»Понять логику Смольного становится все труднее. Особенно на контрасте с поведением мэрии Москвы, где открылось практически все, что было закрыто на время пандемии. Остается апеллировать только к вам как к главе государства, отвечающему в том числе и за благополучие родного города», — говорится в обращении.

Напомним, на пленарном заседании в городском ЗакСе 15 июля приняли закон, который снизит налоговую ставку на имущество для ТЦ на 50% во втором квартале 2020 года. Об инициативе в стане единороссов заявили только после того, как ТЦ начали официально жаловаться на чиновников.