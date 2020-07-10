Минск, , 18:29 — REGNUM «Будем и пятилетки планировать, как раньше. И пятилетний план станет просто законом. Пропишем все, что нужно делать», — заявил 10 июля Александр Лукашенко, посещая минский завод «Атлант».

По мнению Лукашенко, в угоду рыночным тенденциям в Белоруссии отошли от планирования в пользу прогнозирования. Он отметил: «На пятилетку мы прогнозируем. А сейчас будем планировать. Потому что план — это закон. Когда планировали, запланировали за два года завод «Атлант» построить и построили. И еще было социалистическое соревнование: «Даешь досрочно!». И давали».

Он подчеркнул, что такой подход не является ретроградным. Напомнив о практике СССР, он также сослался на опыт Японии и Евросоюза.

«Япония — суперрыночная страна, это одна из крупнейших экономик мира. У них в производстве несколько тысяч планов, начиная сверху и до производства. Там все планируется», — сказал Лукашенко.

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«А возьмите Airbus. Там разные страны вообще. Надо вовремя, минута в минуту, поставить комплектующие, чтобы собрать самолет. Как здесь без плана? До шурупа все планируют», — добавил лидер постсоветской республики.

По его мнению, в уходящей пятилетке в Белоруссии построены и модернизированы многие предприятия, включая БелАЭС, минский «Парк высоких технологий» (ПВТ), заводы в Светлогорске и Гродно (по производству целлюлозы и азотных удобрений), первая производственная очередь «Белорусской национальной биотехнологической корпорации» (БНБК). Он также сообщил, что постсоветская республика значительно продвинулась в развитии космических технологий и в военно-промышленном комплексе.

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«Для нас очень важным, одним из основных направлений на пятилетку будет импортозамещение, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии. — С нашей стороны мы можем гарантировать (подумаем, как это сделать) защиту потребительского рынка внутри».

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«Я уверен, что в этой пятилетке (предстоящей. — Прим. президентской пресс-службы) мы будем иметь свой хороший электромобиль. Плюс к тому на «Джили» с китайцами мы будем производить свой электрический автомобиль. Это уже реалии», — уверен Лукашенко.

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Напомним, пятилетние планы социально-экономического развития Белоруссии ранее утверждались советскими и партийными органами БССР, а в постсоветский период — на «Всебелорусских народных собраниях» сторонников Лукашенко. Нынешний план на пятилетку провален досрочно, как и предыдущие.