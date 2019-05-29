Среда, 29 Мая 2019 года
12:22:54 МСК

Лукашенко призвал страны ЕАЭС отказаться от протекционизма

Политика

«Надо отказаться от протекционистских решений на национальных уровнях»

Нур-Султан, 29 мая 2019, 12:22 — REGNUM  Государства — участники Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны отказаться от протекционистских решений и ограничений в экономике, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Надо отказаться от протекционистских решений на национальных уровнях, отведению всевозможных запретительных и ограничительных мер», — заявил Лукашенко.

По его словам, это является залогом успешного развития экономик стран, которые участвуют в интеграции. Кроме того, в этом случае не будет проблем привлечения новых стран в ЕАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 мая, в Нур-Султане проходит пятое заседание Высшего Евразийского экономического совета. Главы государств обсудят итоги развития ЕАЭС и определят дальнейшие перспективы совместной работы по углублению евразийской интеграции.

Читайте также: Путин примет участие в саммите ЕАЭС в Нур-Султане

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить