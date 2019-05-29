Лукашенко призвал страны ЕАЭС отказаться от протекционизма

Нур-Султан, , 12:22 — REGNUM Государства — участники Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны отказаться от протекционистских решений и ограничений в экономике, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Надо отказаться от протекционистских решений на национальных уровнях, отведению всевозможных запретительных и ограничительных мер», — заявил Лукашенко.

По его словам, это является залогом успешного развития экономик стран, которые участвуют в интеграции. Кроме того, в этом случае не будет проблем привлечения новых стран в ЕАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 мая, в Нур-Султане проходит пятое заседание Высшего Евразийского экономического совета. Главы государств обсудят итоги развития ЕАЭС и определят дальнейшие перспективы совместной работы по углублению евразийской интеграции.

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