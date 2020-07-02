2 июля 2020 | Время чтения 10 мин

С начала года поставки российской нефти в Белоруссию рухнули почти наполовину. Вместе с этим рухнули поступления в белорусский бюджет. Не состоялись повышения зарплат, пенсий, пособий и других социальных выплат в ожидаемых размерах. Зато продемонстрирована «нефтяная независимость» от Москвы.

Сергей Артёменко, , 22:33 — REGNUM По итогам I полугодия 2020 года поставки российской нефти в Белоруссию составили 4,646 млн тонн, что на 44,3% меньше, чем за такой же период прошлого года. Согласно подписанному в конце 2019 года индикативному балансу, в нынешнем году Белоруссия собиралась закупить 24 млн т российской нефти.

Нефтедобыча Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На реализации балансовых поставок сказалось решение Александра Лукашенко продемонстрировать «нефтяную независимость» от Москвы. Он запретил подписывать контракты с российскими нефтяными компаниями, вследствие чего с января нынешнего года поставки нефти из России в Белоруссию прекратились.

Формальным поводом для запрета на подписание контрактов стали требования Лукашенко к российским нефтяным компаниям изменить формулу ценообразования, в частности — отказаться от так называемой «премии». На такой вариант удешевления основные российские поставщики ответили отказом и переориентировали экспорт в дальнее зарубежье.

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С начала года небольшие объёмы в Белоруссию поставляла лишь группа компаний Михаила Гуцериева, который развернул в другой части Союзного государства масштабный проект по добыче калийных удобрений. Строящийся на кредитные ресурсы Китая под гарантии белорусского правительства «Славкалий» дополнит экспортный потенциал солигорского «Беларуськалия» и составит конкуренцию российскому «Уралкалию».

Гуцериевские компании («Русснефть» и «Нефтиса» из ГК «Сафмар») не смогли компенсировать «выпадающие объёмы» белорусского импорта, что поставило НПЗ Белоруссии на грань технологической катастрофы. Для загрузки мощностей Лукашенко распорядился закупить нефть в Норвегии и даже покупать нефть российского происхождения, но не в России с «премией» в цене.

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Совмин Белоруссии отчитался об успехах «диверсификации». Госконцерн «Белнефтехим» сообщил о закупке перекупленной российской нефти в танкерах «без премии». Стоимость поставок «альтернативной нефти» не называлась, на наличие экспортной пошлины в перекупленной российской нефти внимание не акцентировалось.

Одновременно правительство Белоруссии вело переговоры с Москвой о выплате Россией «компенсации» за так называемый «большой налоговый манёвр в нефтяной сфере». Минск настаивал на том, чтобы Россия фактически выплатила дань за своё суверенное право устанавливать законы и налоги на своей территории. При этом Лукашенко ссылался на строительство Союзного государства России и Белоруссии, которое сам же и торпедировал в конце прошлого года.

Договор о создании Союзного государства был подписан в 1999 году. Последние полтора десятилетия он был фактически заморожен. Минск связывал реализацию договора с увеличением российской «поддержки», прежде всего — экономической. Лукашенко полностью заблокировал гуманитарное и политическое направление союзной интеграции, оставив только выгодное ему экономическое. Однако даже углубление экономической интеграции, проработанное на межправительственном уровне и явленное в конце 2019 года в «дорожных картах» и парафированной программе действий, было сорвано под предлогом якобы покушения на «суверенитет и независимость Республики Беларусь».

Ещё одно требование, и также со ссылкой на строительство Союзного государства, было явлено в пресловутых «газовых переговорах». Вместе с запретом на подписание нефтяных контрактов Лукашенко запретил подписывать и контракт на поставку российского газа. До конца не ясно, чем белорусский лидер собирался заместить продукцию Газпрома. Однако уместно предположить, что вместе с блокировкой контрактов по нефти отказ от российского газа был призван создать некий психологический эффект.

Поставки российского газа, в отличие от нефти, вскоре возобновились по временным соглашениям. Был оформлен годовой контракт с прошлогодней ценой — $127 за тысячу кубометров. Однако вплоть до сего дня Минск навязывает Москве переговоры по надуманному вопросу снижения стоимости российского газа при наличии подписанного контракта.

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Символично, что свои претензии к Москве и Газпрому по этому поводу посол России в Белоруссии с полномочиями вице-премьера, недавно курировавший ТЭК в белорусском правительстве Владимир Семашко артикулировал 1 июля — в день голосования по поправкам к Конституции. Незадолго до этого власти Белоруссии осуществили рейдерский захват собственности Газпрома в постсоветской республике — ОАО «Белгазпромбанк».

Предъявив Москве ультиматум в нефтегазовой сфере, Лукашенко принял активное участие в инициированной саудитами нефтяной войне против России. По распоряжению Лукашенко были закуплены значительные объёмы нефти не только у Саудовской Аравии, но также у США. До этого, демонстрируя «нефтяную независимость» за счёт белорусских налогоплательщиков, были закуплены значительные объёмы у Норвегии и Азербайджана. Планировалось закупать нефть по удивительным схемам в Казахстане и даже в Нигерии. При этом от закупок иранской нефти Минск отказался в угоду Вашингтону.

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В нефтегазовом конфликте с Россией белорусские друзья и партнёры исходят из того, что российский бизнес надавит на правительство РФ, ссылаясь на необходимость сбыта больших объёмов углеводородов. Причём значительно подешевевших в силу не только последствий пандемии, сократившей экономическую активность (и, соответственно, спрос на сырьё), но также и конфликтов вроде затеянных саудитами.

В апреле крупнейшие российские нефтяные компании возобновили поставки в Белоруссию по так называемым рамочным соглашениям. Поставки составляют чуть более 1 млн т в месяц и ежемесячно обговариваются. При этом подписанный в конце 2019 года союзный баланс на 24 млн т никто не отменял.

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Парадоксальным образом правительство РФ помогает Минску в демонстрации «нефтяной независимости» и фактически субсидирует белорусский импорт политически «выгодной» нефти. В том же апреле было достигнуто межправительственное соглашение о том, что раз российские нефтяные компании не желают полностью отказаться от «премии» в своём ценообразовании, то упускаемую Минском выгоду должны компенсировать все российские налогоплательщики.

В итоге Москва стала рассматривать вопрос о ещё одной «компенсации» Минску в размере $5 за каждую тонну поставляемой на белорусские ПНЗ российской нефти. Такие поставки осуществляются без взимания вывозных пошлин — из-за той самой союзной интеграции, которую Лукашенко фактически заблокировал. Более того: в прошлом году правительство РФ перечисляло российские экспортные нефтепошлины в бюджет номинально союзной Белоруссии.

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Пресловутый «межбюджетный трансфер» не просто облегчает российский бюджет, но выводит из него «живые деньги» в период экономического спада российской экономики. Огромное количество российских бизнесов за несколько месяцев карантинных мер скоропостижно скончалось. Нелишне также напомнить, что под предлогом дефицита бюджетных средств в России был повышен пенсионный возраст.

Нет никаких юридических, политических или иных оснований для выплат господину Лукашенко дани из российского бюджета. Эти средства бессменный белорусский лидер потратит на «дни вышиванки» и прочие мероприятия преступной «белорусизации», на поощрение соучастников политических репрессий в Белоруссии и поддержку своей агентуры в России.

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«Альтернативная нефть» обходится белорусским НПЗ намного дороже российской не только из-за более высокой стоимости, но и больших дополнительных расходов, прежде всего — логистических. Из 24 млн т российской нефти по льготным «интеграционным» ценам «Транснефть» обязалась поставить 23 млн тонн по нефтепроводу «Дружба». Не надо быть большим экономистом, чтобы понимать, что поставка трубопроводным транспортом дешевле, чем в танкерах с последующей перевалкой в портах Клайпеды и Одессы и доставкой в железнодорожных цистернах на белорусские заводы. Там требуется не только разгрузка и подготовка ёмкостей хранения, но и перенастройка технологического оборудования.

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«Белнефтехим» сильно рискует, приуменьшая опасность отсутствия долгосрочных контрактов на поставку «альтернативной нефти» и преувеличивая выгоды от реверсных поставок из Прибалтики (пока доступен только железнодорожный транспорт), Украины (узкий трубопровод «Одесса-Броды») и Польши (отдельные участки трубопровода «Дружба»). Требуются сотни миллионов долларов инвестиций в расширение и создание инфраструктуры под закупку нероссийской нефти. Ради этого Лукашенко снова одалживает деньги через евробонды и другие инструменты, хотя публично заявил о клятве до конца этого года рассчитаться по старым долгам и не брать новых.

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При этом уже с нынешнего года сотни миллионов уже потрачены на переплаты за «альтернативную нефть» и не получены от экспорта нефтепродуктов. Продажи «просели», как деликатно выражаются дикторы белорусской пропаганды, из-за снижения рентабельности НПЗ и новых статей расходов. Снижение цен на мировых и региональных рынках лишь дополнило вполне рукотворный, субъективный фактор.

Поэтому когда белорусскому обывателю лгут про «выгодную» нефть из Венесуэлы или мудрую сделку закупки нефти через Азербайджан (в том числе российской, в том числе отгруженной в Турции), то ложь эта не имеет никакого отношения к декларируемым теми же лгунами белорусским национальным интересам. В таких непрозрачных схемах имеются интересы кого угодно — белорусских коррупционеров, иностранных посредников, международных спекулянтов, но не простого белорусского рабочего, крестьянина, учителя или врача.

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По итогам 2020 года авантюра с «альтернативной нефтью» может стоить Белоруссии около $2 млрд. Этих денег хватило бы, чтобы погасить львиную долю долгов предприятий «Белнефтехима» перед банками.

«Совокупный объем задолженности организаций концерна по кредитам банков превышает 2 млрд долларов. При постепенном снижении задолженности по кредитам для финансирования инвестиционной деятельности удельный вес задолженности по кредитам, привлеченным для финансирования текущей деятельности, в общем объеме кредитного портфеля остается на уровне примерно 67%. А это заемные средства с коротким периодом оборота, которые в условиях падения цен на продукцию все сложнее погашать и обслуживать. Так, если в прошлом году доля выручки, направляемой на эти цели, составляла в среднем по концерну около 46%, то в текущем году — уже около 61%», — признала зампред белорусского госконцерна Светлана Гурина.

Сэкономленной на нефтегазовом конфликте с Россией суммы было бы достаточно, чтобы не побираться по всему миру и вполне рутинно повысить социальные расходы. Например, наполовину повысить зарплаты профессорско-преподавательскому составу белорусских вузов, что Лукашенко на днях пообещал сделать лишь в следующей пятилетке. Или обойтись без унижений и самостоятельно оплатить контракты на строительство в Минске новых стадионов, которые Китай строит в подарок нищим странам «четвёртого мира».

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Вместо взвешенной внешней политики и рационально организованной внутриэкономической деятельности руководство Белоруссии выдумывает образ «Восточной Швейцарии» и так вживается в него, что теряет связь с объективной реальностью. В угоду этим играм приносятся вполне конкретные жертвы, выраженные не только в деньгах, но и в человеческих судьбах.

«Сегодня Белоруссия на разрыв. С Востока нас боятся потерять (и я это не скрываю, и понимаю наших братьев-россиян). Да мы и бежать никуда не собираемся: просто хотим, чтоб в нашем общем доме, где мы жили и живем как братья, к нам относились по-человечески. Вот единственное требование, все остальное сами заработаем», — заявил 2 июля Лукашенко на торжественном собрании по случаю очередного Дня Независимости.

Особенность ситуации в том, что на Востоке, который Лукашенко отождествляет с Россией, ничего не боятся. Русские всегда относились по-человечески ко всем, кроме откровенных людоедов, которых презирают даже их собственные подданные.