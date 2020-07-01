Минск, , 14:20 — REGNUM Китай ежегодно предоставляет Белоруссии технико-экономическую помощь на $130 млн, что свидетельствует о «гениальности» Александра Лукашенко. Об этом 30 июня в Минске заявил первый зампред правительства постсоветской республики Николай Снопков.

«Мы сегодня с вами свидетели дипломатического гения нашего президента, его искренности и умения дружить. Технико-экономическая помощь Китая — это не совсем простая экономическая субстанция. За 8 лет мы до 2015 года в общей сложности получили от Китайской Народной Республики технико-экономической помощи в размере $130 млн. Начиная с 2015 года после встречи наших лидеров мы ежегодно получаем $130 млн технико-экономической помощи», — заявил Снопков во время церемонии начала строительства национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта. Как сообщает пресс-служба правительства Белоруссии, помощь из КНР направляется на строительство социального жилья, общежитий и инфраструктуру Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» (строится под Минском). Снопков отметил: «Теперь она пришла на строительство двух фундаментальных, мощных спортивных объектов олимпийского уровня. Это личная договоренность президента, фактически его личный проект».

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии

По словам Снопкова, Китай безвозмездно выделяет около $240 млн на строительство в Минске национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта. Он также отметил, что эти объекты станут «наглядным свидетельством технологических и экономических возможностей Китая для соседей Белоруссии в западной Евразии».

«Если взять технико-экономическую помощь Китая, освоенную и реализуемую на данный момент в конкретных проектах, — это больше полумиллиарда долларов. С учетом будущих проектов в общей сложности на горизонте 3−4 лет это будет $800 млн. Это только технико-экономическая помощь, не говоря уже об инвестициях, торгово-экономической сфере, общественно-политических аспектах», — добавил Снопков.

Также читайте новости сюжета: Белорусско-китайские отношения