Минск, , 22:45 — REGNUM Руководство Белоруссии констатирует неисполнение Россией своих обязательств по формированию цены российского газа для белорусской стороны дешевле нынешней, сопоставимой с внутрироссийской ценой. Об этом 1 июля заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

Он заявил, что сейчас в Смоленской области на газ в два раза выше, чем на границе при продаже в Белоруссию. Выступление посла на брифинге в Москве цитирует белорусское государственное информагентство БелТА.

«При этом мы констатируем, что «Газпромом» не был выполнен протокол, который мы подписали 13 апреля 2017 года. Там было четко прописано: для того, чтобы мы двигались к близким, сопоставимым ценам, мы должны были до конца 2018 года разработать методику ценообразования в Союзном государстве, по сути, методику создания единого рынка, — заявил Семашко. — И не позднее 1 июля прошедшего уже 2019 года мы должны были не просто разработать, а пройти внутригосударственные согласования и подписать соглашение о ценообразовании на газ с 1 января 2020 года и далее — бессрочное соглашение. Мы многократно предлагали разные методики, но, к сожалению, это соглашение не состоялось».

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Семашко напомнил: в ноябре 2011 года были подписаны пакетные межправительственные соглашения, согласно которым вместе с продажей Газпрому оставшихся 50% акций «Белтрансгаза» одновременно решались вопросы ценообразования и транзита российского газа. Чиновник при этом отметил: «Они подписывались с целью, что мы придем если не к равным, то к очень близким, сопоставимым с Россией ценам на газ».

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«Сегодня, я скажу откровенно, мы не удовлетворены той ценой, которая есть, и неисполнением нашими коллегами соглашения, — заявил Семашко. — Но мы видим, что есть понимание, и считаем, что к 1 января 2022 года задача, которую мы ставили (о выравнивании цен на газ. — Прим. БелТА) в 2017 году будет выполнена».

По словам представителя официального Минска, Белоруссия ежегодно импортирует около 20 млрд кубометров газа. С пуском БелАЭС, строящейся в Гродненской области на средства кредита правительства РФ, потребление газа планируется сократить на 5−5,5 млрд кубометров в год.

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Напомним, Александр Лукашенко несколько лет требовал от России снизить цену газа для Белоруссии до уровня Смоленской области. Владимир Путин неоднократно объяснял, почему такая мера не может быть реализована в силу сложной схемы ценообразования между российскими регионами и отсутствия у Белоруссии статуса российского региона. В ответ Лукашенко обвинял Кремль в покушении на «суверенитет и независимость Республики Беларусь».

Периодически официальный Минск, отказываясь от реализации союзного договора 1999 года, пытается решать за Москву вопросы правильности ценообразования на богатства российских недр. Так, 9 июня Минэнерго Белоруссии по итогам переговоров с главой Минэнерго РФ Александром Новаком заявило о «необходимость пересмотра цен на газ для Белоруссии с определением ее корректного и справедливого уровня». Правительство РФ и Газпром такой необходимости не видят.

Газпром поставляет в Белоруссию газ по $127 за тысячу кубометров. В ответ на требования Минска начать переговоры о снижении стоимости газа российский холдинг заявил, что начнёт обсуждение нового контракта не ранее, чем будет погашена белорусская задолженность в размере $165,57 млн. Минск наличие долга отрицает и требует от поставщика предоставления расчётов калорийности российского газа «в соответствии с законодательством Республики Беларусь». Параллельно Минск ищет пути импорта альтернативы российскому газа.

В июне Лукашенко подкрепил свою решимость принудить Газпром к уступкам рейдерским захватом белорусской «дочки» российского холдинга — ОАО «Белгазпромбанк». Белорусские спецслужбы произвели аресты менеджеров банка, изъятие активов и выемку из банковских ячеек конфиденциальной информации клиентов. Нацбанк Белоруссии назначил свой правление захваченной структуры и, фактически, распоряжается собственностью Газпрома.