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Генпрокурор и глава Минстроя в Совфеде — трансляция

Сегодня, 17 июня, в Совфеде в рамках «правительственного часа» выступит глава Минстроя РФ Владимир Якушев. Он расскажет об исполнении федеральных проектов в сфере жилья, развитии городской среды и о ситуации с аварийным жилищным фондом.

Кроме того, генеральный прокурор Игорь Краснов выступит с докладом о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению за 2019 год.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.