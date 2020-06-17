Генпрокурор и глава Минстроя в Совфеде — трансляция

Сегодня, 17 июня, в Совфеде в рамках «правительственного часа» выступит глава Минстроя РФ Владимир Якушев. Он расскажет об исполнении федеральных проектов в сфере жилья, развитии городской среды и о ситуации с аварийным жилищным фондом.

Кроме того, генеральный прокурор Игорь Краснов выступит с докладом о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению за 2019 год.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.