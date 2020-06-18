Ростов-на-Дону, , 12:50 — REGNUM Рейтинг «коррупционных» регионов России по итогам 2019 года указывает на эффективность работы правоохранительных органов и надзорных ведомств. На это в беседе с корреспондентом ИА REGNUM указал доцент кафедры социальных технологий Южного федерального университета, кандидат политических наук Дмитрий Абросимов, комментируя данные доклада Гепрокуратуры РФ.

«Обнародованный рейтинг — это статистика, которая показывает, насколько эффективна или неэффективна работа антикоррупционных органов. Возможно, появившиеся данные не характеризуют реальный уровень коррупции в регионах России. Так, например, в Ростовской области, которая не вошла в так называемые «красную» и «зелёную» зоны, было возбуждено много уголовных дел с коррупционной составляющей, однако до суда доведён небольшой процент дел», — высказался собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что Генпрокуратура России внесла в тройку самых коррупционных регионов за 2019 год Мордовию, Чувашию и Камчатский край.