Москва, , 13:44 — REGNUM Устойчиво высокий уровень коррупции в ряде регионов России можно объяснить низким уровнем доходов в этих республиках, однако одним этим фактором вопрос не исчерпывается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 июня заявил директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Во-первых, потому что многие из регионов с высокими уровнями коррупции бедные. Например, Чувашия и Мордовия — в числе регионов с самыми низкими доходами населения в России», — заявил Журавлев.

С другой стороны, эти два региона наглядно показывают и роль другого коррупционного фактора — этнической неоднородности регионов, что в целом характерно для ряда национальных республик в России. Так, более тесные и прочные связи друг с другом с одной стороны у мордовцев, а с другой стороны у чувашей — финно-угорским и тюркским народами — определяют характер политических отношений в двух упомянутых республиках.

Аналогичные проблемы, вытекающие из общей неблагополучности и особенностей межэтнических отношений, наблюдаются в Республике Марий-Эл, которая бы также попала в лидеры рейтинга субъектов РФ по уровню коррупции, если бы не недавний арест главы региона, отмечает политолог.

«Причина высокой коррупции здесь кроется не в том, что люди сами по себе плохие, не потому что они приходят и заведомо настроены на сговор. Они просто существует в логике, когда каждый стоит за свою группу и своих не выдаёт. Добавьте сюда общую бедность регионов — при таком сочетании условий высокий уровень коррупции не ожидать нельзя», — указал Журавлев.

Ранее Генеральная прокуратура России определила самые коррумпированные регионы России. В их число вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край, а также ряд областей — в частности, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская.