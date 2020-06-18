Салехард, , 20:37 — REGNUM На Ямале грядут громкие коррупционные дела. Их анонсировал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 18 июня на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

«Сегодня утром мы получили данные от Генеральной прокуратуры о том, что округ попал в число регионов с наименьшим уровнем коррупции в стране. Это хорошо, но мы понимаем, что проблем ещё очень много», — заявил Дмитрий Артюхов.

При этом Артюхов сообщил о готовящемся громком коррупционном деле о злоупотреблениях в дорожном комплексе Ямала, обнаруженных Счётной палатой.

«На мой взгляд, выявлены прямые коррупционные нарушения. В ближайшее время направим материалы в прокуратуру. Эти должностные лица уже не работают. Тем не менее необходимо дать правовую оценку их действиям», — сообщил Дмитрий Артюхов.

Другое громкое дело касается результатов проверки деятельности главы посёлка Лонгъюган. Правоохранителями выявлены нарушения при распределении подрядов на выполнение работ в муниципалитете.

«Если глава не понимает, что он не соответствует своей должности, то мы ему в этом поможем. Закон даёт возможность внести представление об утрате доверия», — заявил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

И публично поручил внести в думу посёлка заявление о досрочном прекращении полномочий главы Лонгъюгана в связи с утратой доверия.

Читайте ранее в этом сюжете: ВЦИОМ: на Ямале 76% жителей не сталкивались с коррупцией