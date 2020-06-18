Салехард, 18 июня 2020, 20:37 — REGNUM На Ямале грядут громкие коррупционные дела. Их анонсировал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 18 июня на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции.
При этом Артюхов сообщил о готовящемся громком коррупционном деле о злоупотреблениях в дорожном комплексе Ямала, обнаруженных Счётной палатой.
Другое громкое дело касается результатов проверки деятельности главы посёлка Лонгъюган. Правоохранителями выявлены нарушения при распределении подрядов на выполнение работ в муниципалитете.
И публично поручил внести в думу посёлка заявление о досрочном прекращении полномочий главы Лонгъюгана в связи с утратой доверия.
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