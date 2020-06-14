Минск, 14 июня 2020, 13:25 — REGNUM Все задержанные по делу «Белгазпромбанка» дают признательные показания, в том числе и в отношении кандидата на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт в комментарии РБК, опубликованном 14 июня.
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По словам Эйсмонт, у пятнадцати задержанных были изъяты «огромные суммы» денежных средств, ценные бумаги, золото и картины, и все задержанные проходят по «серьезным статьям» — о легализации средств в особо крупном размере, добытых преступным путем и неуплате налогов в особо крупном размере.
Отметим, ранее в комментарии РБК Виктор Бабарико заявил, что задержания и обыски по делу «Белгазпромбанка» направлены против него, назвав также происходящее «рейдерским захватом» со стороны белорусского государства.
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В свою очередь в отношении «устрашений», о которых «заявляется», пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт отметила, что действующему президенту Белоруссии «запугивание и давление как раз совсем не нужно, абсолютно». Она также добавила, что запугивание может быть даже «во вред».
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Напомним, ранее Виктор Бабарико заявил, что изъятые при обыске денежные средства у его «друзей», задержанных по делу «Белгазпромбанка», принадлежат ему и призвал снять выдвигаемые против них обвинения.