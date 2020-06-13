Минск, , 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова. Об этом 13 июня сообщает телеканал «Беларусь 1».

Белорусский флаг Иван Шилов © ИА REGNUM

Топ-менеджер обвиняется в злоупотреблении служебным положением, а также в хищении денежных средств путем махинаций с выдачей банковских кредитов.

В головном офисе компании, расположенном в Минске были проведены обыски. Возбуждено уголовное дело по статьей уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, а также легализация средств, полученных незаконным путем в особо крупном размере.

Помимо Кармызова были также арестованы 15 человек. По информации, приведенной телеканалом, есть основания также подозревать в указанных преступлениях бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, участвующего в президентской гонке.