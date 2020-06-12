Москва, , 21:39 — REGNUM Действия Центробанка Белоруссии в отношении руководства «Белгазпромбанка» — дочерней компании Газпрома — совершены с нарушением законов республики, заявили 12 июня в российской госкорпорации.

«Осуществлены незаконные действия по назначению и.о. председателя правления и и.о. заместителя председателя правления ОАО «Белгазпромбанк», — сообщили в Газпроме.

В российской госкорпорации добавили, что эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления «Белгазпромбанка» правоохранительными органами Белоруссии.

Кроме того, действия белорусских властей нарушают Договор о Евразийском экономическом союзе, уточнили в Газпроме.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня «Белгазпромбанк» сообщил, что в его минском офисе «осуществляются процессуальные действия Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь в отношении ряда юридических и физических лиц».

Белорусская общественность воспринимает ситуацию вокруг «Белгазпромбанка» как давление на его бывшего председателя правления, занимавшего эту должность 20 лет и в мае уволившегося для участия в президентской кампании. Согласно данным ряда опросов, за Виктора Бабарико готовы проголосовать более половины граждан постсоветской республики.

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