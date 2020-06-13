Минск, , 09:15 — REGNUM Кандидат в президенты Белоруссии, бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико пояснил происхождение денег, которые были обнаружены у его задержанных друзей, об этом он сообщил 12 июня во время прямой трансляции на своем канале YouTube.

По словам Виктора Бабарико, все денежные средства, а также имущество, которым он владеет и которые он обязательно задекларирует, приобретено законным путем и с него уплачены подоходные налоги.

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В отношении денежных средств, которые со слов президента Белоруссии Александра Лукашенко, обнаружили у друзей Бабарико, кандидат в президенты Белоруссии сказал, что деньги принадлежат ему.

«Если деньги, о которых упоминал Александр Григорьевич Лукашенко, найдены у моих друзей, то я официально заявляю: это мои деньги», — заявил Бабарико.

По словам бывшего председателя правления «Белгазпромбанка», у его друга по имени Дмитрий имеется депозит на €100 тысяч, которые он его «попросил положить».

«Мне нужно было распределять ресурс на случай непредвиденных действий», — цитирует Бабарико TUT.BY.

Еще $100 тыс., а также ценные бумаги на сумму порядка €250 тыс. и $100 тыс., по словам Бабарико, хранятся у его друга по имени Владимир. Кандидат на пост президента Белоруссии отметил, что если основанием для выдвижения обвинений являются именно эти суммы, то он еще раз хочет сказать «снимайте эти обвинения», так как эти деньги его и он собирался их задекларировать, они приобретены легальным путем.

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Напомним, накануне, 12 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своего оппонента Виктора Бабарико «негодяем», а также уточнил, что «по делу «Белгазпромбанка» задержаны порядка пятнадцати человек.

По словам Лукашенко, задержанные соратники Бабарико якобы «все рассказали», когда их «отправили на нары», а также они «принесли…$14 тыс., потом еще $600 тыс. или $800 тыс».

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«Там слитки золота, картины, все принесли сразу, только не трогайте. С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают. Поэтому ему (Виктору Бабарико — ИА REGNUM) придется это все рассказать», — заявил белорусский лидер.