Минск, , 14:14 — REGNUM Претендующий на пост президента Белоруссии экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико жёстко отреагировал на репрессивные действия властей. В стриме из своего предвыборного штаба 11 июня он призвал сторонников не бояться и не лгать.

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«Сегодня начали происходить действия, которые показывают с полной ясностью, что представители сегодняшней власти реально готовы использовать любые средства для недопущения в нашей стране честных выборов. Весь цинизм этих действий состоит в том, что они направлены не на меня, они направлены на моих друзей, на людей, с которыми я работал. Почему это сделано? Потому что прямого компромата на меня нет, и есть большая надежда, что людей запугают, заставят говорить неправду, оговаривать себя и других людей. Я могу с точностью заявить, что единственным правильным способом в этой ситуации и ответом на произвол и беззаконие является продолжение наших действий, продолжение нашей борьбы», — заявил Бабалирко.

Он попросил тех, кто уже подвергся преследованиям, допросам и вызовам в уполномоченные органы не бояться говорить правду, не говорить ложь, не оговаривать себя и других людей. Портал tut. by цитирует Бабарико: «Если нужно, я надеюсь, что честные люди окажут вам помощь — как юридическую, так и материальную. Самая большая ошибка в этих действиях властей состоит в том, что они не понимают: той Белоруссии, которая была раньше и которой они помыкали, как своим стадом, больше не существует. Белоруссия проснулась. И я хочу сказать, что новая Белоруссия в любом случае сметет остатки этого старого режима. Мы сильная и свободная страна, мы — народ-победитель».

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Тем временем, с утра 11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка», а также в компаниях «ПриватЛизинг», «Кентавр» и «Кампари» проходят обыски. Комитет госконтроля Белоруссии подтвердил возбуждение уголовного дела и связь с ним проводимых обысков.

Бабарико так оценил происходящее: «Начались обыски у людей, тесно со мной связанных. Эта история идет к компании «ПриватЛизинг», и она касается только банковской деятельности. Возбуждены уголовные дела [по отношению] к бывшим сотрудникам и действующим. На вопрос, касается ли это Бабарико, было сказано: в настоящий момент такой человек не проходит. Что это значит? Что штаб — в безопасности. То есть мы продолжаем работу. У меня большая просьба: не переживать. Банк будет разбираться со своими делами, а штаб это не затрагивает, потому мы двигаемся по общему плану».

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«То, что сейчас происходит, — это давление на меня, формирование комплекса вины за людей, которые поверили и пошли. Мне не очень приятно это чувство, я скажу вам честно. Но я к нему готовился, я это понимаю. Поэтому у вас есть полное право сделать любой выбор. За то, что вы были со мной хоть какую-то часть времени, отдали свои силы и компетенции, огромное спасибо», — сказал Бабарико.

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Согласно опросам на сайтах популярных негосударственных изданий, за Бабарико на президентских выборах готовы проголосовать более половины участников рейтинговых голосований. Видя крайне низкий рейтинг Александра Лукашенко, послуживший появлению мема «Саша три процента», власти Белоруссии запретили проведение таких опросов.

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