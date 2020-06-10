Минск, , 15:12 — REGNUM В ходе нынешней президентской кампании в Белоруссии все оппоненты Александра Лукашенко выступают за мирные перемены и эволюционную передачу власти, и только он распространяет угрозы. Об этом говорится в опубликованном заявлении Белорусской партии левых «Справедливый мир в связи с высказываниями руководителя постсоветской республики.

Лидер партии Сергей Калякин опубликовал текст заявления на своей странице в социальной сети. Поводом стало заявление Лукашенко: 4 июня он заявил, имея в виду других претендентов на президентский пост, что «страну они не получат»; он также пригрозил напомнить о тысячах жертв узбекского Андижана, погибших в ходе массовых народных протестов от рук узбекских военных.

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«Белорусская партия левых «Справедливый мир» заявляет, что такого рода высказывания руководителя государства и гаранта Конституции недопустимы, поскольку содержат прямую установку членам избирательных комиссий фальсифицировать результаты выборов в свою пользу, а также содержат угрозы в отношении политически активной части населения», — сказано в заявлении.

«Справедливый мир» призвал работников правоохранительных органов «строго следовать букве закона и отказаться от провокаций и силовых действий в отношении белорусских граждан, которые законными средствами в ходе мирных политических акций заявляют о своей гражданской позиции».

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Партия также призвала членов избирательных комиссий всех уровней, «несмотря на давление вертикали власти, открыто и честно подсчитать голоса избирателей, и напоминает, что любые действия по фальсификации результатов выборов являются уголовно наказуемым преступлением».

Граждан белорусская партия левых призвала «не поддаваться давлению, фиксировать все факты нарушения закона представителями власти и обращаться в связи с их обнаружением в средства массовой информации, избирательные комиссии и органы прокуратуры».

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