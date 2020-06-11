Минск, , 11:41 — REGNUM Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии 11 июня проводит обыск в «Белгазпромбанке» — дочерней компании российского Газпрома. Поводом является возбуждённое уголовное дело.

ДФР КГК Белоруссии в комментариях подтверждает факт обыска и сообщает, что уголовное дело возбуждено по ч.2 статьи 243 УК РБ (уклонение от уплаты налогов особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 235 (легализация средству полученных преступным путем в особо крупном размере). Подозреваемыми по делу проходят представители коммерческих структур, в том числе бывшие и действующие работники банковской системы.

Из официальных комментариев не ясно, какой статус имеет в этом уголовном деле имеет экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, уволившийся в мае и принимающий участие в президентской кампании. По данным опросов на популярных новостных сайтах, за него готовы отдать свои голоса более половины участников рейтинговых голосований.

Александр Лукашенко недавно заявлял, что в президентской кампании участвует мошенник. Буквально вчера, 10 июня он распорядился «прошерстить пузатых буржуев».

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