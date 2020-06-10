Минск, , 14:38 — REGNUM Государственного переворота в Белоруссии не будет. Об этом сегодня, 10 июня, заявил Александр Лукашенко на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам.

Он попросил назначенную им председателем Центризбиркома Лидию Ермошину рассказать о текущей обстановке. Лукашенко «поручил оказать ЦИК необходимую поддержку по ходу избирательной кампании», сообщает президентская пресс-служба«Я все вижу. Главное, вы не переживайте. В нужное время, в нужном месте мы приведем всех в чувства. Переворота в стране не будет. Майдана — тем более», — приводятся слова Лукашенко в официальном сообщении.

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Лукашенко поручил выработать систему проверок частных компаний с целью выяснить, по каким причинам увольняли людей в последние месяцы. Он сообщил: «В последнее время, уверен и вам так же, как и мне, поступают жалобы от людей по ходу так называемой этой избирательной кампании. Что меня возмущает особенно — в Минске, других городах (это характерно для городов) частные компании увольняют людей. Притом, боюсь сказать массово, но достаточно много. Я насчет этого соответствующее заявление уже делал. Мало того, увольняют людей — тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов: ты там за Петрова, Сидорова не расписался — уходи».

Выработать систему проверок частных компаний предстоит главе президентской администрации Игорю Сергеенко, председателю Совета Республики (верхняя палата Нацсобрания) Наталье Кочановой и главе управделами президента Виктору Шейману. Лукашенко при этом заявил: «Публично хочу сказать: если они хотят в Белоруссии порядочно работать и давать пользу стране, не обижая людей, они должны восстановить этих людей или оплатить им за три, два или один месяц — за то, что выкинули безосновательно».

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