Минск, , 08:33 — REGNUM В Белоруссии задержанных 29 мая в Гродно активистов, среди которых блогер Сергей Тихановский, перевезли в Минск, сообщает 30 мая TUT. BY со ссылкой на супругу задержанного блогера Светлану Тихановскую.

Читайте также: «Это галимая провокация»: блогера Тихановского задержали в Гродно

По ее словам, вместе с Тихановским в Минск перевезли еще семь задержанных. Восемь человек, в том числе и Сергей Тихановский, находятся в изоляторе временного содержания на Первом переулке Окрестина, 36 в городе Минске.

Белорусские журналисты со ссылкой на правозащитный центр «Весна» также сообщили, что задержаны не менее тринадцати человек. Среди них — блогер Сергей Тихановский, Дмитрий Фурманов, Николай Соляник, Евгений Розниченко, Руслан Джиоев, Станислав Бакиновский, Вергилий Ушак и Дмитрий Руденков.

Читайте также: В МВД Белоруссии прокомментировали задержания активистов в Гродно

Напомним, ранее в министерстве внутренних дел Белоруссии заявили, что в отношении задержанных 29 мая в Гродно было возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Читайте также: Кандидат в президенты Белоруссии рассказала о «грязной провокации»

Отметим, один из задержанных 29 мая в Гродно — Сергей Тихановский является руководителем штаба инициативной группы по сбору подписей за кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. В свою очередь Светлана Тихановская потребовала освободить задержанного, назвав произошедшее 29 мая «грязной провокацией».