Гродно, Белоруссия, , 22:04 — REGNUM Белорусский блогер Сергей Тихановский снова задержан милицией. Инцидент произошёл 29 мая в то время, когда его оппонент Александр Лукашенко выступал на Минском тракторном заводе с оскорблениями в адрес популярного блогера и других участников президентской кампании.

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Сторонники блогера опубликовали видео, из которого следует, что сначала некая женщина в маске стала хватать Тихановского за руки. Блогер увернулся и пошёл дальше, а оттеснённая участниками встречи с Тихановским женщина вскоре появилась с двумя сотрудниками милиции.

Милиционеры попытались задержать Тихановского, который задал вопрос о причинах такого поведения сотрудников МВД. Они отказались пояснять мотивы своих действий. Вместе с милиционерами была женщина, хватавшая блогера за руки.

Вокруг Тихановского собрались люди. Когда они расступились, один из милиционеров оказался лежащим на асфальте. Так как драки замечено не было, над лежащим стали посмеиваться.

Сторонники блогера уговаривали его уйти с места происшествия. Тихановский отказался, заявив, что ничего не нарушал.

«Это галимая провокация», — сообщил он своим сторонникам.

Через несколько минут появились люди в форме спецназа МВД. Два человека в масках целенаправленно подошли к Тихановскому, молча скрутили его и увезли в неизвестном направлении.

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