Гродно, Белоруссия, , 15:33 — REGNUM Пресс-секретарь министерства внутренних дел Белоруссии Ольга Чемоданова прокомментировала задержание 29 мая в городе Гродно лиц, среди которых был блогер Сергей Тихановский. Об этом пресс-секретарь МВД Белоруссии написала 30 мая в telegram-канале.

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По словам Чемодановой, накануне, 29 мая, в городе Гродно на Советской площади были задержаны лица, которые применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского районного отделения внутренних дел «с целью воспрепятствования их законной деятельности».

Пресс-секретарь МВД утверждает, что двое милиционеров получили телесные повреждения различной степени тяжести и в настоящее время они госпитализированы. Следователи, по информации источника, возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Гродно в результате провокации были задержаны десять человек. Среди них — блогер Сергей Тихановский.

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