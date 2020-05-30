Минск, , 10:37 — REGNUM Супруга блогера Сергея Тихановского, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила с официальным заявлением в связи с задержанием своего супруга, которое произошло накануне, 29 мая в городе Гродно. Обращение Светланы Тихановской было опубликовано 29 мая на YouTube канале «MozgON».

По словам Тихановской, 29 мая в Гродно была совершена «грязная провокация» в отношении руководителя штаба ее инициативной группы Сергея Тихановского, «он был задержан».

Тихановская подчеркнула, что пикет, который проходил накануне в Гродно, носил законный и мирный характер. Она потребовала немедленно освободить Сергея Тихановского иначе, по ее словам, это будет ею расценено «как нарушение» ее «конституционных прав и давление на претендента в кандидаты на должность» президента Белоруссии.

Кандидат на пост лидера Белоруссии также добавила, что в Центральную избирательную комиссию и в Министерство внутренних дел республики будут поданы соответствующие заявления.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая блогера Сергея Тихановского в результате провокации задержали в Гродно.