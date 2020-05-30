Гродно, Белоруссия, , 11:50 — REGNUM Белорусский блогер Сергей Тихановский находится в изоляторе временного содержания (ИВС) районного отдела внутренних дел Октябрьского района города Гродно, а вместе с ним в изоляторе находится Дмитрий Фурманов, сообщает 30 мая TUT. BY со ссылкой на девушку Дмитрия Фурманова Ольгу.

По словам источника, за что были задержаны активисты и сколько они будут содержаться в ИВС, сказано не было. Также, по словам Ольги, известно о задержании еще двух человек — Евгения Розниченко и Николая Соляника. Последний был задержан утром 30 мая после попытки узнать о местонахождении задержанного Тихановского. Всего, по словам источника, были задержаны десять человек.

Задержание Николая Соляника также белорусским журналистам подтвердил правозащитник Виктор Сазонов.

Читайте также: «Это галимая провокация»: блогера Тихановского задержали в Гродно

Супруга Сергея Тихановского Светлана Тихановская сообщила белорусским журналистам, что ночью она обращалась в районные отделения внутренних дел города Гродно, где ей не предоставили информацию относительно местонахождения ее супруга и она подала заявление о его пропаже в Первомайский РУВД города Минска.

Местонахождение Сергея Тихановского отказались подтвердить журналистам в изоляторе временного содержания районного отдела внутренних дел Октябрьского района города Гродно, направив их в пресс-службу МВД. По словам журналистов, в пресс-службе министерства внутренних дел Белоруссии им сообщили, что относительно инцидента в Гродно, готовится комментарий.

Читайте также: Кандидат в президенты Белоруссии рассказала о «грязной провокации»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее супруга блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская выступила с заявлением о задержании ее супруга в Гродно, произошедшем 29 мая в результате провокации.