Кишинёв, 11 мая 2020, 10:59 — REGNUM В четверг, 14 мая, в Молдавии состоится заседание Высшего совета безопасности, на котором будут приняты решения по вопросам, имеющим «национальное значение». Об этом заявил 11 мая президент Молдавии Игорь Додон в ходе брифинга с журналистами по итогам заседания с главой правительства и председателем парламента, сообщает NewsMaker.md.
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По его словам, два из важнейших вопроса, по которым 14 мая в ходе заседания Высшего совета безопасности будут приняты решения, это кража миллиарда и концессия Кишиневского аэропорта.
Напомним, в 2014 году из банковской системы Молдавии был незаконно выведен €1 млрд. По итогам расследования комиссии парламента Молдавии были названы причастные к хищению средств.
Отметим, в 2013 году международный аэропорт «Кишинев» был сдан в концессию на 49 лет компании, близкой к олигарху Илану Шору, осужденному также по делу о хищении миллиарда. Позже контроль над аэропортом перешел к олигарху Владимиру Плахотнюку. Оба в 2019 году покинули Молдавию.