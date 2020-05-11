Кишинёв, , 10:59 — REGNUM В четверг, 14 мая, в Молдавии состоится заседание Высшего совета безопасности, на котором будут приняты решения по вопросам, имеющим «национальное значение». Об этом заявил 11 мая президент Молдавии Игорь Додон в ходе брифинга с журналистами по итогам заседания с главой правительства и председателем парламента, сообщает NewsMaker.md.

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По его словам, два из важнейших вопроса, по которым 14 мая в ходе заседания Высшего совета безопасности будут приняты решения, это кража миллиарда и концессия Кишиневского аэропорта.

«По обоим вопросам мы добились прогресса. И я думаю, что именно поэтому испугались некоторые депутаты, которые в последнее время пытаются делать движения в парламенте. Потому что их прижали к стенке и их время заканчивается», — сказал Додон.

Напомним, в 2014 году из банковской системы Молдавии был незаконно выведен €1 млрд. По итогам расследования комиссии парламента Молдавии были названы причастные к хищению средств.

Отметим, в 2013 году международный аэропорт «Кишинев» был сдан в концессию на 49 лет компании, близкой к олигарху Илану Шору, осужденному также по делу о хищении миллиарда. Позже контроль над аэропортом перешел к олигарху Владимиру Плахотнюку. Оба в 2019 году покинули Молдавию.