Кишинёв, , 02:16 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон настаивает на том, что международный аэропорт Кишинева должен вернуться под контроль государства. Как передает ИА RE, Додон заявил на пресс-конференции в Кишиневе, что смена концессионера — вместо Натаниэля Ротшильда аэропорт теперь контролирует российский бизнесмен, бывший топ-менеджер «Газпрома» Андрей Гончаренко — ничего не меняет в его позиции.

Додон добавил, что, возможно, новый концессионер «сам придет к нам и откажется от своего участия», тем более. что власти Молдавии намерены создать конкуренцию и ввести в эксплуатацию еще несколько аэропортов. «Это уже кого-то насторожило», — уверен президент Молдавии, говоря об отказе Ротшильда контроля над аэропортом. Вместе с тем Додон подчеркнул, что об этом решении узнал из СМИ.

Напомним, компания NR Investments Limited миллиардера Натаниэля Ротшильда передала контроль над Международным аэропортом Кишинева российскому бизнесмену, бывшему топ-менеджеру компании «Газпром» Андрею Гончаренко. Речь идет о передаче под контроль Гончаренко кипрской офшорной компании Komaksavia Airport Invest Ltd, которой принадлежат 95% молдавской компании Avia Invest SRL, которая в свою очередь взяла в концессию Международный аэропорт Кишинева.

Напомним, аэропорт Кишинева в 2013 году сдали в концессию на 49 лет компании, близкой к олигарху Илану Шору, осужденному судом первой инстанции по делу о «краже миллиарда». Позже контроль над аэропортом предположительно перешел к олигарху Владимиру Плахотнюку. И Шор, и Плахотнюк бежали из Молдавии 14 июня 2019 года после отстранения Плахотнюка от власти.

В августе собственники Avia Invest попытались «обналичить» актив, продав его компании NR Investments Ltd Натаниэля Ротшильда. Тогда власти Молдавии арестовали имущество компании Avia Invest, получившей в концессию аэропорт Кишинева, но сделка все же была проведена.

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