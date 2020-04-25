Кишинёв, , 09:29 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон призвал своих оппонентов, которые «устраивают большое шоу и ходят в Конституционный суд» вернуть украденный миллиард (€1 млрд). Об этом 24 апреля молдавский лидер заявил в эфире общественного телевидения, сообщают «Аргументы и факты в Молдове».

По словам Додона, если оппозиция вернет «украденный миллиард», то Молдавии не понадобятся кредиты от России и МВФ. Страна справится со сложившейся ситуацией без них.

«Верните миллиард», — сказал глава государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители молдавской оппозиции из депутатской группы Pro Moldova оспорили в Конституционном суде ратификацию правительством Молдавии соглашения с РФ о кредите в €200 млн.

В свою очередь, Додон назвал попытку оппозиции блокировать российский кредит «политической игрой» и попыткой олигархов снова «захватить государственные институты».

Напомним, в 2014 году из банковской системы Молдавии был незаконно выведен €1 млрд. Это привело к обрушению курса национальной валюты Молдавии и подорвало экономику государства.