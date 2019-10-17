Кишинёв, , 23:13 — REGNUM Комиссия парламента Молдавии по расследованию кражи 1 млрд евро из банковской системы страны представила 17 октября отчет по итогам своей работы. Как сообщил глава комиссии, депутат Александр Слусарь, основными бенефициарами банковского мошенничества были группы, возглавляемые олигархами Владимиром Плахотнюком, Иланом Шором и Владимиром Филатом, передает ИА REGNUM.

В махинациях было задействовано руководство Нацбанка, Национальной комиссии по финансовому рынку, а также судьи. В то же время в период после кражи руководство Генеральной прокуратуры намеренно саботировало расследование. Комиссия рекомендовала рассекретить и обнародовать все материалы, касающиеся кражи и ее расследования.

Среди названных причастных к краже фигур также — тогдашний глава Нацбанка Дорин Драгуцану, экс-премьер Юрий Лянкэ и экс-министр экономики Андриан Канду. Все они, по словам главы комиссии, должны быть привлечены к ответственности.

А другой член комиссии, социалист Владимир Головатюк заявил, что Шор и Филат были главными финансовыми бенефициарами кражи, а Плахотнюк — главным политическим бенефициаром.

Напомним, в 2014 году из банковской системы Молдавии незаконно вывели 1 млрд евро, обрушив курс национальной валюты и подорвав экономику страны. Эту операцию в Молдавии назвали «кражей века».

В период пребывания у власти в Молдавии олигарха Плахотнюка за причастность к краже осудили экс-премьера Владимира Филата и бизнесмена Вячеслава Платона. В то же время главный участник схем по выводу денег — Илан Шор находился под покровительством Плахотнюка и затем вместе с ним покинул страну.

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