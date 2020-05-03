Вашингтон, , 18:01 — REGNUM У США находятся в распоряжении доказательства о том, что Китай умышленно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавирусной инфекции на территории своей страны. Об этом 3 мая сообщил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу ABC.

«Мы можем подтвердить, что Коммунистическая партия Китая делала все, чтобы мир не узнал своевременно о том, что происходило. Есть много доказательств этого, некоторые доступны публично», — заявил Помпео.

По словам госсекретаря США, власти Китая «пытались заглушить» тех, кто пытался публично заявить о реальной эпидемиологической ситуации, разворачивающейся в Ухане. Кроме этого, Помпео обвинил КНР в организации «коммунистической кампании по дезинформации».

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«Президент Трамп ясно дал понять, что мы намерены привлечь виновных в этом к ответственности, и мы сделаем это в свое время», — отметил госсекретарь.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, накануне в австралийском издании The Daily Telegraph появилась информация об имеющемся в распоряжении редакции досье, которое было составлено спецслужбами Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Великобритании.

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Согласно этому досье, пишет The Daily Telegraph, китайские власти якобы заставляли молчать врачей, лечащих пациентов с COVID-19, и уничтожали биологические материалы. Кроме того, пишет издание, власти КНР якобы цензурировали посвященные теме коронавируса новости.

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Кроме этого, президент США Дональд Трамп ранее не раз заявлял о том, что происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском городе Ухань, что дает ему основание проработать комплекс мер в качестве наказания для Китая за сокрытие достоверной информации по коронавирусной инфекции.

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