Канберра, , 04:52 — REGNUM Спецслужбы разведывательного союза «Пять глаз», который объединяет экспертов из США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании, пришли к выводу, что Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Об этом 2 мая пишет австралийская газета Daily Telegraph.

По информации разведки, доказательства передачи коронавируса от человека к человеку были получены Пекином еще в начале декабря 2019 года, однако в Китае якобы «отрицали это до 20 января». При этом власти Поднебесной, утверждают источники издания, скрывали любые новости о коронавирусе, заставляя высказывающихся врачей замолчать или «исчезнуть».

В свою очередь телеканал Fox News сообщил, что 15-страничное досье, подготовленное союзом «Пять глаз», в целом соответствует данным американской разведки.

Ранее, напомним, президент США Дональд Трамп не единожды заявлял о сокрытии Китаем данных о новом коронавирусе. По утверждению американского лидера, в Пекине могли остановить распространение заразы, но не сделали этого.

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