Пекин, , 13:51 — REGNUM Китайская ежедневная газета «Жэньминь Жибао», являющаяся официальным печатным изданием Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), опубликовало 2 мая статью, в которой призвало США ответить на 10 вопросов, связанных с пандемией коронавируса и американской ролью в этом процессе.

Журналисты издания задают следующие вопросы Соединенным Штатам:

1) Почему США не предоставляют обновленной информации о возобновленном в прошлом году эксперименте по модификации вируса птичьего гриппа?

Данный вопрос задается газетой потому, что в феврале 2019 года на сайте американского журнала Science появилась информация о том, что правительство США «незаметно» одобрило эксперимент по модификации вируса птичьего гриппа.

2) Почему был ранее закрыт медицинский институт инфекционных заболеваний армии США?

В июле 2019 года сайте стало известно, что медицинский институт инфекционных заболеваний армии США, основной институт армии США и центр биологических исследований со штаб-квартирой в Форт-Детрик в штате Мэриленд по приказу прекратил изучать биологические агенты и токсины. И только в марте текущего года на сайте Белого Дома появилась петиция с требованием разъяснить вопрос о закрытии института, и только после этого последний возобновил свою работу.

3) Является ли совпадением то, что в прошлом году министерство здравоохранения и социальных служб США разработало сценарий, который был похож на вспышку COVID-19?

Этот вопрос задается, так как в марте газета The New York Times процитировала отчет, который получили члены правительства США. В нём говорится, что с января по август 2019 года министерство здравоохранения и социальных служб США работало над сценарием под названием «Багровое заражение», который имитировал вымышленную вспышку с участием группы туристов, которые посещали Китай и заразились там новым вирусом, после чего полетели в разные страны, в том числе и в США.

В указанном сценарии был представлен вымышленный вирус CAPS, который вызывал более серьезные симптомы, чем реальный коронавирус, и также передающийся через дыхательные пути, как обычный грипп. Помимо этого, он тоже вызвал пандемию, как и в случае с SARS и против CAPS также предполагалось, что нет вакцины.

4) Американская разведка предупреждала о коронавирусном кризисе еще в ноябре прошлого года. Почему эти предупреждения были проигнорированы властями США?

По информации ABC, появившейся в апреле, еще в конце 2019 года сотрудники разведки США предупредили Агентство военной разведки, Пентагон и Белый дом о том, что «инфекционная болезнь» распространяется в китайском Ухане, однако и делались неоднократные предупреждения о том, что это может стать катастрофическим событием. Однако, несмотря на это, чрезвычайное положение в США было объявлено только 13 марта текущего года.

Также на основе аналитической информации американским властям задаются следующие вопросы:

5) Могут ли США уточнить сколько на самом деле граждан страны инфицировано коронавирусом на фоне зафиксированных летальных случаев от гриппа?

6) Когда новый коронавирус появился в США?

7) Как США смогли так быстро получить штаммы вируса для начала тестов вакцины против заболевания COVID-19?

8) Почему правительство США не считает пандемию опасной, а американские чиновники продолжают продавать акции по сниженным ценам?

9) Почему американским экспертам не разрешается публично обсуждать новый коронавирус?

10) Почему власти США не сообщают о том, какие исследования в настоящее время ведутся в их зарубежных биологических лабораториях?

Также журналисты издания отмечает, что с момента начала эпидемии в США 20 января прошло уже более 100 дней и США, где число инфицированных превысило 1 млн человек, находятся на первом месте в мире по числу зараженных и умерших от новой болезни. При этом, как пишет «Жэньминь Жибао», часть политиков США не борется с пандемией, а распространяет ложную информацию с перекладыванием вины на других.