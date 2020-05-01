Вашингтон, , 04:17 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа прорабатывает комплекс мер в качестве наказания для Китая за сокрытие достоверной информации по коронавирусной инфекции, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

«Сейчас идут обсуждения, как наказать Китай и каким образом это сделать правильно», — заявил один из источников.

При этом утверждается, что пока все обсуждения идут на ранней стадии, еще никаких конкретных рекомендаций для Белого дома не поступало. Не исключено, что США введут новые пошлины на китайские товары в качестве меры экономического воздействия на Пекин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп снова обвинил Китай в распространении коронавирусной инфекции. По его словам, причиной пандемии коронавируса стало либо бездействие Пекина, либо якобы неспособность Китая бороться с эпидемиями.

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