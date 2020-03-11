Улан-Батор, , 16:27 — REGNUM В связи с обнаружением первого случая инфекции коронавируса нового типа в Монголии, в стране введены дополнительные ограничения.

По итогам экстренного заседания государственной чрезвычайной комиссии Монголии решено приостановить все регулярные рейсы в Российскую Федерацию, Казахстан, Турцию и обратно с 12:00 11 марта по 28 марта, международные железнодорожные пассажирские перевозки остановлены с 10 марта по 28 марта.

Также решено приостановить въезд граждан Монголии в Россию через автомобильные пограничные переходы Монголия — Россия, а также въезд иностранных граждан из РФ в Монголию с 11 марта до 31 марта.

Государственная чрезвычайная комиссия поручила руководствам государственных и муниципальных органов, хозяйственных единиц и юридических лиц обеспечить условия работы из дома для беременных женщин и женщин с детьми до 12 лет или выдать им оплачиваемый отпуск по 30 марта. Также комиссия призвала работодателей частных секторов защитить здоровье сотрудниц с детьми младшего возраста.

С целью профилактики по всей стране до 7 часов 16 марта остановлена деятельность почти всей сферы услуг — торговых центров, рынков, доставки еды, ломбардов, салонов красоты, центров ремонта автомобилей.

С целью предотвращения продовольственного дефицита перевозка продовольственных грузов и торговые точки по продаже продовольственных товаров под карантин не попадут.