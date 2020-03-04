Приштина, , 19:31 — REGNUM 4 марта председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности немецкий дипломат Вольфганг Ишингер поддержал намерение премьер-министра односторонне провозгласившего свою независимость от Сербии края Косово о введении режима взаимности в отношениях с Сербией после отмены пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины 1 апреля.

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На своей странице в социальной сети Twitter Курти заявил, что поскольку Сербия продолжает кампанию по отзыву признаний независимости Косово несмотря на то, что Косово явило жест доброй воли, заявив о намерении отменить пошлину 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, то косовскую сторону нельзя считать виновной в стагнации диалога:

«Мы не препятствуем диалогу и никогда не препятствовали. Мы делаем шаг вперед, они — шаг назад. Почему?»

Комментируя данное заявление, Ишингер заявил, что «Никто не может оспаривать тот факт, что взаимность является общепринятым принципом развития двусторонних отношений».

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Напомним, США выступают резко против введения Косово режима взаимности в отношениях с Сербией и требуют немедленной отмены пошлины 100% на товары из Сербии и БиГ. Евросоюз не выступил с единой позицией, в то время как Германия высказалась в поддержку плана Курти.

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