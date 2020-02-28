Приштина, , 09:39 — REGNUM 28 февраля Специальный представитель президента США по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл прокомментировал заявления премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбина Курти о намерении отменить пошлину 100% на промышленное сырье из Сербии и Боснии и Герцеговины 15 марта на три месяца.

Подробнее о предложении Курти по пошлине читайте в материале ИА REGNUM: Премьер-министр Косово предъявил ультиматум Белграду и Брюсселю

На своей странице в социальной сети Twitter Гренелл опубликовал следующую запись:

«Мы не поддерживаем частичную отмену пошлины премьер-министром Альбином Курти. Наша позиция достаточно ясна: пошлина должна быть отменена полностью. Курти совершает серьезную ошибку — это было разъяснено и президенту Тачи в Белом доме».

Читайте также: Зампремьера Косово: правительство не принимало решения о снятии пошлины

Напомним, на данный момент громкие заявления косовского премьер-министра остаются лишь заявлениями — партнеры по правящей коалиции не поддержали принятое им решение.

Читайте ранее в этом сюжете: Маленький край — большая гордость: премьер-министр Косово не подчинился США