Приштина, , 00:20 — REGNUM 27 февраля премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что пошлина 100% на промышленное сырье из Сербии и Боснии и Герцеговины будет снята к 15 марта этого года и на остальной импорт — 1 апреля этого года, однако будет восстановлена 15 июня в случае, если Сербия и Европейский союз не выполнят условий Косово. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Полный список требований Курти:

1. Правительство Косово на следующей неделе примет решение о снятии пошлины на сырье, импортируемое из Сербии и Боснии и Герцеговины. Это знак нашей доброй воли и готовности к плодотворному разрешению экономических, торговых и политических разногласий с Сербией.

2. Мы приглашаем Сербию в качестве ответа на данное решение косовской стороны пообещать прекратить кампанию по отзыву признаний независимости Косово и начать устранение нетарифных торговых барьеров в отношении товаров из Косово. Если сербская сторона проявит плодотворную направленность на прекращение недружеской кампании и даст гарантии скорого устранения нетарифных барьеров в отношении Косово, правительство Косово 1 апреля полностью снимет пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины на период в 90 дней.

3. Европейский союз должен высоко оценить решение косовской стороны об отмене пошлины 100% и предложить Косово либерализацию визового режима до проведения саммита в Загребе 7 мая 2020 года.

4. В случае, если Сербия не оценит доброй воли правительства Косово к устранению экономических, торговых и политических барьеров во взаимных отношения и, как следствие, не прекратит недружескую кампанию на международном уровне и не приступит к снятию барьеров в отношениях с Косово, правительство Косово с 1 апреля приступит к постепенному введению принципа взаимности, сначала в торговой, а затем и в экономической и политической сферах.

5. В случае, если сербская сторона не отреагирует в течение 90-дневного периода с изначального снятия пошлины на промышленное сырье, правительство Косово с 15 июня вернет пошлину на импорт из Сербии, а также продолжит придерживаться введенного 1 апреля режима взаимности.

6. Европейский союз и Соединенные Штаты Америки должны сразу же предложить детально разработанные инструменты и временные сроки, а также перечислить те выгоды, которые обе стороны получат, проявив искреннее желание устранить торговые, экономические и политические барьеры; механизмы по выявлению нарушения достигнутых сторонами договоренностей и конкретные санкции против такового; а также список последствий для стороны, которая откажется сотрудничать в ходе данного процесса.

7. Данное решение может быть пересмотрено в зависимости от того, насколько продуктивным оно будет для достижения этих целей. Режим полной взаимности в торговых, экономических и политических отношениях (с Сербией, ИА REGNUM) будет введен после 15 июня.

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Напомним, США выступают против введения режима взаимности в отношениях с Сербией.

Пошлина 100% на сербские товары была введена правительством бывшего руководителя штаба УЧК (Освободительной армии Косово) Рамуша Харадиная в ноябре 2018-го как реакция на очередной провал попытки Косово вступить в Интерпол из-за противодействия Белграда. Это, а также принятие пакета законопроектов о создании Косово собственной армии, стало причиной прекращения диалога о статусе Косово между Приштиной и Белградом почти на полтора года.

Пошлина нанесла сотни миллионов долларов убытков сербским предпринимателям и привела к росту инфляции в Косово.

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