Приштина, , 16:04 — REGNUM 29 февраля посол ФРГ в Косово Христиан Хельдт выступил в поддержку заявления премьер-министра Косово Альбина Курти о постепенной отмене пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины в марте-апреле 2020 года.

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На своей странице в социальной сети Twitter посол ФРГ назвал данное решение обнадеживающим:

«Важный и обнадеживающий шаг был предпринят премьер-министром Альбином Курти спустя всего несколько недель после заступления на должность. Теперь он может взять в свои руки руководство процессом отмены торговых пошлин и установлению свободного передвижения между Косово и Сербией. А также восстановления диалога, которое приведет к полной нормализации (отношений между Белградом и Приштиной — ИА REGNUM).

Напомним, в США заявление Курти назвали серьезной ошибкой, поскольку он намерен ввести режим взаимности в отношениях с Сербией и вернуть пошлину в случае, если Белград не проявит готовности пойти на сближение.

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