Минск, , 16:05 — REGNUM «Призываем ЕС к дальнейшему расширению политического диалога с Белоруссией, в том числе в контексте прагматичного регионального сотрудничества. Выражаем надежду, что уже в ближайшем будущем белорусско-европейские отношения приобретут подлинно недискриминационный характер», — сказано в опубликованном 17 февраля заявлении МИД Белоруссии.

Поводом стало принятое 17 февраля решения Совета ЕС о продлении ограничительных мер Евросоюза в отношении официального Минска на очередной год. Санкции предполагают запрет на поставку оружия в Белоруссию и персональные санкции в отношении четырех человек, обвиняемых в причастности к событиям 20-летней давности — исчезновению (и, по некоторым данным, убийству) двух белорусских оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста.

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Санкции Евросоюза в МИД Белоруссии назвали «безосновательными пережитками прошлого и проявлением политической инерции в подходах Евросоюза к выстраиванию диалога с Белоруссией».

«Уверены, что и в самом ЕС осознают, что ритуальное продление ограничительных мер против Белоруссии не приводит ни к каким положительным результатам», — сказано в заявлении. — Вновь призываем Евросоюз к отказу от санкционных клише, которые лишь препятствуют нормальному диалогу и сотрудничеству как по двусторонним вопросам, так и по преодолению общих вызовов в нашем регионе».

Напомним, Александр Лукашенко неоднократно заверял белорусскую общественность в том, что Запад якобы осознал ошибочность своих санкций, применённых к официальному Минску. На самом деле ни в ЕС, ни в США так не считают, сохранив режим санкций, существенно облегчённый после разворота нынешнего руководства Белоруссии на Запад. Подтверждением этому стали санкции Британии в отношении официального Минска уже после Brexit.

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