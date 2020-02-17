Брюссель, , 13:44 — REGNUM Европейский союз продлил на год эмбарго на поставки оружия в отношении Белоруссии, говорится 17 февраля в заявлении Совета ЕС.

«Совет ЕС решил продлить ограничительные меры в отношении Белоруссии на один год — до 28 февраля 2021 года», — говорится в заявлении.

Напомним, ограничительные меры включают в себя запрет на поставку оружия и персональные санкции в отношении четырех человек, предположительно, причастных к исчезновению двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста в 1999 и 2000 годах.

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