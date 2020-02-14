Минск, , 14:28 — REGNUM Россия «кинула» Белоруссию на деньги. Об этом 14 февраля заявил Александр Лукашенко, посещая Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат в Гомельской области.

Лукашенко рассказал о подробностях конфиденциальных переговоров с Владимиром Путиным. Подробности рассказа опубликованы на сайте президента Белоруссии.

«Мы все обсуждали, сопоставляя точки зрения. Я, конечно, аккуратно выводил разговор на то, что вместе мы многое сделали. Мы отстояли нашу страну. Я ему напомнил, сколько погибло людей, сколько деревень было сожжено вместе с жителями. Он сказал о том, что практически 70% потерь — россияне», — рассказал Лукашенко о подробностях переговоров с Путиным за закрытыми дверями 7 февраля в Красной Поляне.

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«Я напомнил, что на те нефтедобывающие, газодобывающие скважины (в России. — Прим. пресс-службы президента Белоруссии) летали самолеты из Гомеля, Витебска, Могилева, да и из Минска. То, что мы бурили и создавали в советские времена, в одну ночь оказалось чужим. И мы сегодня вынуждены покупать по мировой цене эту продукцию, а Россия у себя продает это в полцены или одну треть», — поведал руководитель постсоветской республики.

Лукашенко отметил, что Россия стала правопреемницей СССР, она собрала советское ядерное оружие, и вся зарубежная советская собственность перешла к ней, а другие постсоветские республики от этого ничего не получили. О выплате РФ советского долга он не упомянул.

«Все деньги оказались там, и потом нас кинули с советским рублем. Я все это напомнил, — сообщил светлогорцам Лукашенко. — Мы немало сделали и немало пострадали».

Лукашенко заявил, что современная Российская Федерация как правопреемница Советского Союза не должна уходить от обещаний правительства СССР. Пресс-служба президента Белоруссии пересказала его речь: «В частности, президент не понимает, почему Белоруссии, которая больше всего пострадала от взрыва на Чернобыльской АЭС, не оказывается поддержка. Александр Лукашенко предложил российской стороне поставлять на пострадавшие белорусские территории газ по более низкой цене, чем в другие регионы республики».

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Напомним, накануне белорусский банкир — глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабариков интервью националистическому изданию констатировал: «У нас сейчас газ по 120 с лишним долларов. А потребителю (физическому лицу) он обходится в 210 долларов по нельготируемому тарифу, предприятию — доходит до 270. Как вы думаете, если стоимость газа станет 80 долларов, цена изменится? Нет. Аналогично в ситуации с бензином. Наша цена на бензин как-то зависит от цены на нефть, которую мы получаем? Никак. И она все время растет».