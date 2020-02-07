В Кремле рассказали о деталях переговоров Путина и Лукашенко
В ходе предстоящих в Сочи переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко планируется затронуть ряд актуальных тем двусторонних отношений.
«Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, — некий момент истины наступил», — приводит слова Лукашенко БелТА.
Лукашенко прилетел к Путину в Сочи обсуждать отношения России и Белоруссии
Напомним, что ранее Лукашенко заявил о наступлении некоего «момента истины» для разговора с российским лидером. Дело в том, что в конце 2019 года в отношениях Москвы и Минска назрел определенный кризис — был актуализирован вопрос о дальнейшем углублении интеграции двух государств. Стороны составили дорожные карты углубления интеграции, однако согласовать до конца их не смогли — Минск отчаянно не хочет реального углубления интеграции и надеется, что отделается декоративными решениями, Москва же нацелилась на реальную интеграцию.
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов отметил, что Лукашенко прибыл «в кардигане и без галстука».
https://twitter.com/dimsmirnov175/status/1225446004146790400
Белорусский лидер прилетел в Сочи вечером 6 февраля.
Перед поездкой к Путину Лукашенко пытался преодолеть негатив в экономике
Перед тем как отправиться в Сочи на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл совещание по ситуации в белорусском топливно-энергетическом комплексе в условиях серьезных разногласий с Россией по поставкам энергоносителей.