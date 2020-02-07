Напомним, что ранее Лукашенко заявил о наступлении некоего «момента истины» для разговора с российским лидером. Дело в том, что в конце 2019 года в отношениях Москвы и Минска назрел определенный кризис — был актуализирован вопрос о дальнейшем углублении интеграции двух государств. Стороны составили дорожные карты углубления интеграции, однако согласовать до конца их не смогли — Минск отчаянно не хочет реального углубления интеграции и надеется, что отделается декоративными решениями, Москва же нацелилась на реальную интеграцию.