Сухум, , 15:40 — REGNUM Против сближения Абхазии с Грузией до того, пока Тбилиси не признает независимости абхазской республики, выступили члены общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992 — 1993 гг. «АРУАА». Текст обращения опубликовало 17 января ИА «Абхазия-Информ».

Ветераны таким образом отреагировали на заявление одного из лидеров абхазской оппозиции Аслана Бжании. Он после отставки президента Абхазии Рауля Хаджимбы объявил о планах избираться на президентских выборах и высказался о за диалог между Сухумом и Тбилиси, акцентируя возможность на сближении в экономической сфере.

«О каком сближений в каких-либо сферах между Абхазией и Грузией можно говорить до подписания договора о ненападении и отказа Грузии от всех притязаний на нашу территорию и признания государственности Республики Абхазия?», — говорится в заявлении ветеранской организации.

Члены «АРУАА» также отметили, что для серьёзных предложений необходимо сначала получить соответствующее доверие народа и полномочия.

Как передавало ИА REGNUM, 16 января Бжания, общаясь с журналистами грузинского телевидения, высказал мнение, что первые шаги по сближению Грузии и Абхазии можно начать в экономической плоскости. В Грузии данный шаг восприняли, как возможный признак того, что в Абхазии усомнились в возможности обрести независимость, обещанную Россией. Грузинский премьер-министр выразил готовность к диалогу.

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