Сухум, , 10:15 — REGNUM Между Грузией и Абхазией необходимо восстановить диалог, причем, неважно, в каком формате. Данное заявление сделал лидер «Блока оппозиционных сил» Аслан Бжания во время интервью грузинскому агентству «ИнтерпрессНьюс», опубликованном 16 января.

«Между Сухуми и Тбилиси должен быть диалог. В каком формате, в какой форме, не имеет значения», — рассказал о своей позиции Бжания.

Главным, по его мнению, является не число сторон, которые будут участвовать в диалоге, а в том, чтобы все участники переговоров имели желание вернуть процесс в мирные рамки. Абхазский политик отметил, что необходимо восстанавливать доверие между сторонами. Первые шаги для этого, по его мнению, можно сделать в экономической сфере.

Напомним, Бжания 13 января, после ухода в отставку президента Абхазии Рауля Хаджимбы, заявил о своем намерении принять участие в президентских выборах, назначенных на 22 марта.

Как передавало ИА REGNUM, в августе 2008 года грузинская армия совершила акт агрессии, напав на жителей Южной Осетии, применяя разные виды вооружения. России пришлось вмешаться в конфликт и принудить Грузию к миру. После этого в Москве признали независимость Южной Осетии и Абхазии. Официальный Тбилиси назвал это «оккупацией» со стороны России и своих соседей в качестве суверенных государств не признает.