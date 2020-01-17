Тбилиси, , 13:05 — REGNUM

В Абхазии давно утратили иллюзию, что обретут независимость, о которой проповедовала Россия, и заговорили о диалоге с Грузией, пишет грузинское издание «Резонанси», ссылаясь на заявление кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании о необходимости начала диалога между Сухумом и Тбилиси, которое тот сделал в интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс».

В беседе с «Резонанси» грузинские аналитики расценили слова Бжании как позитивный сигнал, но не исключили, что они могут объясняться попыткой кандидата в президенты «завоевать сердца населения Гальского района».