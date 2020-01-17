Тбилиси, 17 января 2020, 13:05 — REGNUM

В Абхазии давно утратили иллюзию, что обретут независимость, о которой проповедовала Россия, и заговорили о диалоге с Грузией, пишет грузинское издание «Резонанси», ссылаясь на заявление кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании о необходимости начала диалога между Сухумом и Тбилиси, которое тот сделал в интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс».

В беседе с «Резонанси» грузинские аналитики расценили слова Бжании как позитивный сигнал, но не исключили, что они могут объясняться попыткой кандидата в президенты «завоевать сердца населения Гальского района».

«Заявление Бжании можно воспринять как позитивное, если он не лицемерит, так как такие заявления могут устраивать саму Россию, чтобы Абхазия стала стороной — участницей конфликта на Женевских переговорах, чего грузинская сторона не признает и заявляет, что сторонами конфликта являются Грузия и Россия. Цель России — доказать, что она сама ни при чем. Что касается грузинской стороны, она не должна отрицательно отнестись к этому заявлению Бжании, тем более, когда это говорит человек, который с большой вероятностью станет де-факто президентом Абхазии», — пояснил в беседе с «Резонанси» политолог Ника Читадзе.