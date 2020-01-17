Тбилиси, 17 января 2020, 15:54 — REGNUM В Тбилиси откликнулись на заявление кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжания о необходимости двустороннего диалога и выразили готовность к такому диалогу на высоком правительственном уровне.
Комментарии в связи с заявлением Бжания, сделанным в интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс», дали журналистам премьер-министр Грузии Георгий Гахария и госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.
По словам премьера Гахария, иного пути, кроме переговоров, для урегулирования отношений между людьми по обе стороны «линии оккупации» он не видит.
По мнению госминистра Кетеван Цихелашвили, альтернативы диалогу нет, и правительство Грузии не только давно говорит об этом, но и делает в этом направлении конкретные шаги.
По ее информации, определенные контакты с Абхазией у Тбилиси имеются и сегодня, но их необходимо расширить и сделать более содержательными.
От диалога с абхазскими властями в Грузии ожидают облегчения положения населения «оккупированных территорий» и восстановления доверия между конфликтующими уже долгие годы народами.