Тбилиси, , 15:54 — REGNUM В Тбилиси откликнулись на заявление кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжания о необходимости двустороннего диалога и выразили готовность к такому диалогу на высоком правительственном уровне.

Комментарии в связи с заявлением Бжания, сделанным в интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс», дали журналистам премьер-министр Грузии Георгий Гахария и госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.

По словам премьера Гахария, иного пути, кроме переговоров, для урегулирования отношений между людьми по обе стороны «линии оккупации» он не видит.

По мнению госминистра Кетеван Цихелашвили, альтернативы диалогу нет, и правительство Грузии не только давно говорит об этом, но и делает в этом направлении конкретные шаги.

«Грузинская сторона, конечно же, готова к диалогу с представителями абхазского общества. И мы неоднократно заявляли об этом. Более того, в последний период мы сделали не один шаг для того, чтобы расширить диалог и контакты. Если такая готовность есть, мы это только приветствуем, потому что альтернативы переговорам, мирному процессу нет. А что касается форм и форматов, здесь существует очень большое пространство», — заявила госминистр.

По ее информации, определенные контакты с Абхазией у Тбилиси имеются и сегодня, но их необходимо расширить и сделать более содержательными.

От диалога с абхазскими властями в Грузии ожидают облегчения положения населения «оккупированных территорий» и восстановления доверия между конфликтующими уже долгие годы народами.