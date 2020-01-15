Тбилиси, , 15:11 — REGNUM Выводы, сделанные в отчете международной неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) при описании обстановки в Грузии, говорят о том, что в стране имеются проблемы с развитием демократии. Об этом журналистам агентства «ИнтерпрессНьюс» 15 января заявил один из лидеров партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе.

«В отчете говорится обо всех тех серьезных политических проблем, которые существуют в стране и существовали в предыдущем году. Это еще один вердикт для [лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины] Иванишвили, что при его правлении демократия в стране идет назад», — высказал свое мнение Капанадзе.

Как передавало ИА REGNUM, 15 января HRW опубликовала ежегодный отчет о том, как соблюдаются права человека в разных странах. В разделе, посвященном Грузии, были указаны проблемы в медиапространстве, переработках на предприятиях, а также отмечено, что после беспорядков, проходивших в Тбилиси 20 июня 2019 года, уголовных дел против правоохранителей было возбуждено меньше, чем против протестующих.

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