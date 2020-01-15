Вашингтон, , 13:26 — REGNUM Свое видение ситуации в Грузии в медиасреде высказали в международной неправительственной организации Human Rights Watch в своем ежегодном отчёте, опубликованном 15 января.

По мнению правозащитников, когда Европейский суд в июле 2019 года не обнаружил нарушений в требовании властей передать телеканал «Рустави 2» прежнему владельцу, то это «пошатнуло» медиасообщество в Грузии.

В докладе отметили, что после этого вернувшийся хозяин телекомпании сменил генерального директора, который вскоре произвел ряд увольнений среди сотрудников, после чего телекомпанию покинули многие другие работники.

В Human Rights Watch отметили, что после того, как уволенный гендиректор Ника Гварамия запустил вещание на другом канале, в его отношении было возбуждено уголовное дело.

Напомним, популярный в Грузии канал «Рустави 2» оказался в центре скандала, когда один из его ведущих Георгий Габуния 7 июля 2019 года в течение долгого времени в эфире нецензурно выражался в адрес президента России Владимира Путина и его родителей. Гварамия данную выходку назвал «свободой слова» и отказался увольнять ведущего.

18 июля 2019 года у канала сменился владелец и руководство, которое уволило Габунию в следующем месяце.

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